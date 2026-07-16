EQS-Ad-hoc: Delignit AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Delignit AG verlängert Mietvertrag für Business Unit Rail und Marine der Bellotti S.p.A. und erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026



16.07.2026 / 07:55 CET/CEST

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Blomberg, 16. Juli 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat den bestehenden Mietvertrag mit der Bellotti S.p.A. über die Business Unit Rail und Marine bis zum 31. Januar 2027 verlängert. Aufgrund des zusätzlichen Umsatzbeitrages aus der Mietvertragsverlängerung und parallel zuletzt wieder stärkeren Impulsen aus dem Kerngeschäft der Delignit-Gruppe erhöht der Vorstand die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 auf nun 68 Mio. € (vormals: 66 Mio. €). Die Profitabilitätsprognose bleibt unverändert und sieht weiterhin eine stabile EBITDA-Marge von 7 bis 8 % vor. Grundlage dieser Erwartung ist eine insgesamt stabile Entwicklung der wesentlichen Zielmärkte, auch wenn das Marktumfeld unverändert von Unsicherheiten geprägt bleibt.



Der Mietvertrag umfasst wie bisher auch ausschließlich die Business Unit Rail und Marine des italienischen Traditionsunternehmens Bellotti S.p.A. und wurde nunmehr über die ursprünglich bis zum 31. Juli 2026 vorgesehene Laufzeit hinaus bis zum 31. Januar 2027 verlängert. Die Verlängerung trägt dem laufenden Restrukturierungsverfahren nach italienischem Recht der Bellotti S.p.A. Rechnung, das nach derzeitiger Einschätzung noch bis in den Herbst 2026 andauern wird. Die Delignit AG beabsichtigt unverändert, im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres 2026 die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer dauerhaften Übernahme der Geschäftseinheit Rail und Marine zu prüfen. Eine entsprechende Entscheidung wurde bislang noch nicht getroffen.



Die Veröffentlichung des Halbjahresberichtes ist für Donnerstag, den 13. August 2026 vorgesehen, an dem zusätzlich ein digitaler Earnings Call angeboten wird. Die Anmeldung kann ab Ende Juli auf der Internetseite der Gesellschaft im Bereich Investor Relations vorgenommen werden.



Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com .



Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-352

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com



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