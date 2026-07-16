© Foto: KI-generiert mit DALL-EDas Auf und Ab bei Technologie-Aktien geht weiter. Während der DOW im Plus schließen konnte, gab die Nasdaq nach und der Kospi stand erneut schwer unter Druck. Der DAX bleibt weiterhin unentschlossen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag erneut wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den DAX rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei etwa 25.000 Punkten und damit nahezu unverändert zum Vortag. Bereits seit vergangener Woche bewegt sich der Leitindex in einer engen Spanne um diese Marke. Martin Utschneider von Robomarkets sieht weiterhin eine richtungslose Grundtendenz. Auch am Mittwoch gelang es dem DAX nicht, aus seiner Seitwärtsbewegung auszubrechen. Das zeigt die …
Enthaltene Werte: DE000BASF111,US8740391003,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EURDen vollständigen Artikel lesen
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