Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Handel klar im Minus. Laut einem Analysten gibt es derzeit eine «richtungslosen Grundtendenz» an den Märkten sowie eine «ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer». Dies führe nach den moderaten Gewinnen vom Vortag nun wieder zu Abgaben. Ein Belastungsfaktor ist ausserdem die weitere Eskalation im Iran-Krieg. Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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