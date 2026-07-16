Wien / Filderstadt (ots) -Die All for One Group SE hat heute mit VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, einer Tochtergesellschaft der VINCI S.A. (75 Mrd. EUR Umsatz in 2025; Präsenz in 120 Ländern), eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) zum geplanten Übernahmeangebot und zur künftigen Zusammenarbeit geschlossen.Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen, Energielösungen sowie multi-technische Dienstleistungen. Die Transaktion soll die Entwicklung von All for One zum weltweit führenden SAP-Partner für den Mittelstand beschleunigen.VINCI Energies fokussiert sich auf die vier Geschäftsfelder Industrie, Infrastruktur, Building Solutions und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie). Unter der Marke Axians bündelt VINCI Energies seine Aktivitäten im Bereich digitaler Infrastruktur und erzielte 2025 mit 18.300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,8 Mrd. EUR. Dazu zählen der Aufbau digitaler Infrastruktur wie Telekommunikation, Glasfasernetze, Cloud, Rechenzentren und Unternehmensnetzwerke mit 2,7 Mrd. EUR Umsatz sowie wachstumsstarke digitale Infrastrukturdienstleistungen wie Unternehmensanwendungen, Datenanalyse, digitaler Arbeitsplatz und Cybersicherheit mit 1,1 Mrd. EUR Umsatz.Komplementäre StärkenVINCI Energies sieht in der geplanten Übernahme die strategische Chance, All for One gemeinsam mit Axians zu einer führenden digitalen Transformationsplattform in Europa weiterzuentwickeln. Für All for One eröffnet die Transaktion zusätzliche internationale Wachstumsperspektiven und Zugang zu einer breiten europäischen Kundenbasis in Schlüsselbranchen wie Industrie, Energie, Telekommunikation und öffentlicher Sektor.Die Kombination beider Geschäftsmodelle schafft ein komplementäres End-to-End-Portfolio: All for One bringt umfassende Expertise in Geschäfts-, Cloud- und AI-Transformation ein und erweitert damit die bestehenden Aktivitäten von Axians in SAP-Geschäftsanwendungen und Datenanalyse, insbesondere im Bereich SAP-Services. Axians ergänzt diese durch Know-how in IKT-Infrastruktur, Cloud, Netzwerken und Cybersicherheit. Dadurch können beide Unternehmen zusätzliche Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale in einem großen, strukturell wachsenden Markt entlang der vollumfänglichen Transformation ihrer Kunden erschließen.Vorstand und Aufsichtsrat von All for One begrüßen und unterstützten das Angebot von VINCI EnergiesDie von All for One und VINCI Energies unterzeichnete Zusammenschlussvereinbarung legt wesentliche Bedingungen des Angebots fest. Diese enthält unter anderem Vereinbarungen in Bezug auf die Unterstützung der Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und die Wahrung der Eigenständigkeit von All for One innerhalb der VINCI-Gruppe (mit Ausschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags bis zum 1. Januar 2029), die zukünftige Ausgestaltung der Corporate Governance (mit Verbleib mindestens eines unabhängigen Aufsichtsratsmitglieds, solange die VINCI-Gruppe nicht alle All for One-Aktien hält), die Belange der Arbeitnehmer sowie den Fortbestand des Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft. Die Bieterin setzt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Management und Mitarbeitenden von All for One, um gemeinsam das Potenzial der digitalen Transformation für Kunden in Europa zu erschließen.Vorstand und Aufsichtsrat der All for One begrüßen und unterstützen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und im Einklang mit ihren aktienrechtlichen Pflichten, den Aktionären der Gesellschaft in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie sind der Ansicht, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer Interessengruppen liegt. Zudem beabsichtigen die Mitglieder des Vorstands ihre privat gehaltenen All for One-Aktien in das Übernahmeangebot einzuliefern.Gemeinsam auf dem Weg zum führenden Partner für End-to-End-TransformationenAll for One CEO Michael Zitz: "Mit dem Übernahmeangebot beginnt für All for One ein neues Kapitel. Wir danken dem Aufsichtsrat und den Hauptaktionären für die langjährige, äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre wertvolle Unterstützung auf unserem Weg zum erfolgreichen SAP Full Service-Provider. Unser besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die die Entwicklung und den Erfolg von All for One mit großem Engagement maßgeblich geprägt haben. All for One ist hervorragend aufgestellt: Unsere Internationalisierungsstrategie schreitet erfolgreich voran und unsere starke Kundenbasis eröffnet langfristige Wachstumspotenziale für Beratungs-, Service- und AI-Geschäft entlang des gesamten Kunden-Lebenszyklus. Aufbauend auf dieser starken Position bietet die geplante Akquisition aus meiner Sicht erhebliche Chancen und klare Vorteile für All for One und Axians. Gemeinsam haben wir die großartige Perspektive, zum führenden Partner für End-to-End Transformationen in Europa zu werden! "Über die All for One GroupDie All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden - überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie AI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse.Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.CEO der All for One Group ist der Österreicher Michael Zitz. Zitz ist seit 2024 alleiniger Vorstandssprecher und CEO der All for One Group. Er war von April 2021 bis Oktober 2022 Vertriebsvorstand der All for One Group und von November 2022 bis September 2024 Vorstandssprecher und Co-CEO. Er gilt als ausgewiesener Experte rund um Digitalisierung und Customer Centricity. Zitz ist zudem Mitgründer der B4B Solutions GmbH, Graz/Österreich, die seit 2016 zur All for One Group gehört.www.all-for-one.com/irPressekontakt:Nicole BesemerSenior Director Investor Relations & TreasuryTel.: 0049 (0)711 78807-28E-Mail: nicole.besemer@all-for-one.comOriginal-Content von: All for One Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150281/6315631