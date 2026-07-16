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REPLOID Group AG und PreZero planen eine gemeinsame Insekten-Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft



16.07.2026 / 10:27 CET/CEST

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REPLOID Group AG und PreZero planen eine gemeinsame Insekten-Verarbeitungs- und Vertriebsgesellschaft

Der Vorstand der REPLOID Group AG ("REPLOID") hat heute den Abschluss eines Joint Ventures mit der PreZero Stiftung & Co. KG ("PreZero") beschlossen und unterzeichnet die entsprechenden Verträge.

An der neuen Gesellschaft mit dem Namen "CIRCULAR ORGANICS REPLOID V+V GMBH & CO. KG" wird PreZero 51 Prozent und REPLOID 49 Prozent der Anteile halten. Der Vollzug des geplanten Joint Ventures steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Die gemeinsame Gesellschaft wird am Standort der Abfallwirtschaft Neckar-Odenwald (AWN) in Buchen, Deutschland, angesiedelt. Das Joint Venture wird lebende Larven der Schwarzen Soldatenfliege von beiden Partnern ankaufen, diese zu tiefgefrorenen Protein-Platten verarbeiten und den Vertrieb des Endprodukts verantworten. Dabei bringt jeder Partner seine spezifischen Stärken ein: PreZero übernimmt künftig die operative sowie administrative Betriebsführung der Gesellschaft, während REPLOID den Bereich Forschung und Entwicklung (R&D) steuert.

Alternative Proteine aus dem Upcycling organischer Reststoffe stellen einen zukunftsweisenden Wachstumsmarkt innerhalb der Kreislaufwirtschaft dar. Mit der Gründung bündeln die Partner ihre Expertise für dieses spezifische Segment. Beide Unternehmen agieren in ihrem jeweiligen Kerngeschäft weiterhin völlig unabhängig voneinander.

Wichtiger Hinweis

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