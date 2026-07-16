Japan bestellt 27.500 Rubin-Chips von Nvidia und will eine eigene Roboter-KI aufbauen. Der Auftrag zeigt, wie hart der globale Wettlauf um Rechenleistung, Automatisierung und KI-Souveränität wird. Japan will seine eigene Grundlage für künstliche Intelligenz und Robotik aufbauen. Dafür plant das Land den Kauf von 27.500 Rubin-Chips der nächsten Generation von Nvidia. Das berichtet Bloomberg. Die Chips sollen in ein eigenes Modell für künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de