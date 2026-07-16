© Foto: JOHN ANGELILLO - newscomEin mögliches Nasenspray gegen schwere Depressionen, eine Aktie mit 66 Prozent-Sprung und ein Milliardenmarkt: Eli Lilly könnte bei AtaiBeckley zuschlagen. Eli Lilly steht offenbar kurz vor einem Einstieg in die psychedelische Medizin. Der US-Pharmakonzern verhandelt laut Bloomberg über eine Übernahme von AtaiBeckley, einem Entwickler psychedelika-basierter Therapien gegen psychische Erkrankungen. Eine Einigung könnte dem Bericht zufolge bereits in dieser Woche bekannt gegeben werden. Lilly lehnte laut Bloomberg eine Stellungnahme ab, AtaiBeckley war außerhalb der regulären Handelszeiten zunächst nicht erreichbar. Die Aktie von AtaiBeckley schoss nachbörslich um 66 Prozent nach oben. Zum …
Enthaltene Werte: US4781601046,US5324571083,US04650F1012Den vollständigen Artikel lesen
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