Die Aktie von Novo Nordisk kommt immer mehr in Fahrt. Am heutigen Donnerstag geht es mehr als drei Prozent nach oben auf ein neues Hoch seit Anfang Februar. Beflügelt wird das Papier von einer weiteren positiven Meldung. Novo Nordisk hat von der Europäischen Kommission grünes Licht für zwei weitere Wegovy-Varianten erhalten.Zum einen darf der dänische Pharmakonzern die Abnehmpille in Europa auf den Markt bringen, zum anderen wurde ein Einmal-Pen für eine höher dosierte Version der Injektion genehmigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär