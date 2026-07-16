Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist im Verlauf des Donnerstagvormittags noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. Der Leitindex SMI fiel dabei zeitweise unter die Marke von 14'200 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsen geht es leicht bergab. Ein Grund dafür dürfte sein, dass auch die vorbörslichen Indikatoren für die Wall Street einen verhaltenen Start anzeigen. «Derzeit fehlt es an Treibern für eine positive Entwicklung», meint ein Marktteilnehmer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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