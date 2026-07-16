Zürich - ABB hat im zweiten Quartal 2026 ein noch flotteres Wachstumstempo hingelegt als im ersten. Sowohl Umsatz als auch Auftragseingang legten zweistellig zu, dies bei einer weiter verbesserten Gewinnmarge. Mit dem geplanten Zukauf der britischen Rotork soll zudem künftig weiteres Wachstum hinzukommen. Denn nebst den Zahlen zum zweiten Quartal hat ABB am Donnerstag eine grössere Akquisition angekündigt. So will ABB den britischen Automatisierungsspezialisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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