Der ehemalige Group VP, Luis Pinedo, wird als Chief Strategic Customers Officer die KI-Compliance-Infrastruktur von ThetaRay für globale Banken, Zahlungsanbieter und Finanzinstitutionen skalieren.

ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, gab heute die Ernennung von Luis Pinedo zum Chief Strategic Customers Officer bekannt. Zuvor war Pinedo Group VP of Compliance bei Santander, wo er während seiner 16-jährigen Anstellung globale Initiativen zur Transformation der Bekämpfung der Finanzkriminalität (Financial Crime Compliance, FCC) im Hinblick auf Betriebsmodelle, Prozesse und Technologieplattformen leitete.

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Luis Pinedo joins ThetaRay as Chief Strategic Customers Officer.

In seiner neuen Rolle wird Pinedo wichtige Perspektiven, die er durch operative Herausforderungen von Tier-One-Banken gewonnen hat, in der Produktentwicklung und -konzeption bei ThetaRay einsetzen. Er wird die Bereiche der strategischen Kundenbetreuung sowie der Produktstrategie für die gesamte Compliance-Plattform von ThetaRay leiten, darunter Transaction Monitoring, Screening, Customer Risk Assessment und Agentic Investigations.

Die Ernennung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt in der RegTech-Industrie. Aufsichtsbehörden weltweit unterziehen die Verfahren von Finanzinstitutionen für die Geldwäschebekämpfung einer gründlichen Prüfung und aktualisieren gleichzeitig ihre Compliance-Erwartungen. Allein im Jahr 2026 kündigte FinCEN einen Plan zur Beurteilung von Programmen basierend auf ihrer Wirksamkeit an, während die Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs generative KI in ihre internen Überwachungsabläufe integriert und das EU-AML-Paket von Mitgliedstaaten fordern wird, Vorschriften für Eigentümerregister gemäß AMLD6 zu implementieren. Infolgedessen müssen Finanzfirmen dringend bewährte, institutionelle KI-Architekturen bereitstellen.

"Nach vielen Jahre bei einer globalen Bank glaube ich, dass die Bekämpfung der Finanzkriminalität an einem Wendepunkt steht", sagte Luis Pinedo, Chief Strategic Customers Officer bei ThetaRay. "Traditionelle regebasierte Ansätze reichen nicht mehr aus, da sich die Aufsichtsbehörden selbst stark von Daten leiten lassen. Ich bin zu ThetaRay gekommen, weil KI seit über zehn Jahren in der Unternehmens-DNA verankert ist. Der Einsatz von LLM-basierten Agenten ist eine natürliche Weiterentwicklung, und ich möchte den Weg des Unternehmens bei der Unterstützung von Banken dabei, diesen Übergang auf praktische und skalierbare Weise vorzunehmen, mitgestalten."

"Um ausgeklügelte Finanzkriminalität in großem Maßstab bekämpfen und neue Wirksamkeitsstandards globaler Aufsichtsbehörden erfüllen zu können, müssen Technologielösungen in der Produktion getestet werden", sagte Brad Levy, CEO von ThetaRay. "Luis war fast zwei Jahrzehnte bei einer der größten Bankinstitute der Welt und hat genau die Unternehmenstransformationen geleitet, die unsere Kunden benötigen, um die Vorschriften globaler Aufsichtsbehörden zu erfüllen. Sein Fachwissen wird die grundlegende KI-Infrastruktur von ThetaRay stärken, die bereits Transaktionen der führenden Finanzinstitutionen der Welt im Wert von jährlich mehr als 20 Billionen USD überwacht."

Indem Pinedo die Leitung der strategischen Kunden- und Produktstrategie erhält, stärkt ThetaRay seinen Einsatz für die Bereitstellung einer integrierten, funktionsübergreifenden Compliance-Plattform, die traditionelle betriebliche Silos eliminiert und die Risikoberichterstattung deutlich verbessert, um modernen Prüfern ihre Wirksamkeit zu demonstrieren.

Über ThetaRay

ThetaRay ist ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die firmeneigene KI ahmt menschliche Intuition nach, um versteckte kriminelle Netzwerke aufzudecken und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Die Lösungen der Plattform überwinden die Grenzen traditioneller regelbasierter Systeme, indem sie lange Implementierungszyklen verkürzen und so effiziente, risikobewusste Compliance-Abläufe ermöglichen. Ray, die agentische KI-Untersuchungsplattform, ermöglicht es Finanzinstituten, Warnmeldungen eigenständig mit nachvollziehbaren und prüfungsfähigen Fallakten zu untersuchen. Indem ThetaRay Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung in einen Wachstumsmotor verwandelt, ermöglicht es Unternehmen, schneller zu skalieren und selbstbewusst zu expandieren. ThetaRay ist bei führenden Instituten wie Santander, Clear Bank, Mashreq Bank und Payoneer implementiert und fördert das Vertrauen im gesamten globalen Finanzökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.thetaray.com.

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