Von Francesco Sedati, Head of Equities bei Eurizon Europäische Aktien haben in den letzten Monaten deutlich zugelegt. Die Berichtssaison für das erste Quartal verlief sowohl in den USA als auch in Europa sehr stark und bestätigte damit die wirtschaftliche Erholung. Gleichzeitig kam es zu einer gewissen Umschichtung von Mitteln weg von den USA, da Europa von anderen Entwicklungen und Sektoren geprägt ist als der US-Markt, somit aber eine Möglichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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