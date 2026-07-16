Jefferies hat sein Kursziel für ASML nach den jüngsten Quartalszahlen von 1.560 € auf 1.650 € angehoben. Die Einstufung bleibt bei "Hold". Analyst Janardan Menon begründet das in einer Studie damit, dass die hohe Chip-Nachfrage die starke Entwicklung des Unternehmens geradezu logisch macht. Bruttomarge als eigentliche Überraschung Was Menon aber wirklich beeindruckt hat, war die Bruttomarge. Sie übertraf offenbar die Erwartungen so deutlich, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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