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ASML-Aktie: KI-Boom treibt Prognose hoch - jetzt noch kaufen?

ASML ist einer der mächtigsten Profiteure des globalen KI- und Halbleiterbooms. Der niederländische Konzern liefert die hochkomplexen Lithografiesysteme, ohne die moderne Prozessoren, Grafikchips und Hochleistungsspeicher kaum produziert werden könnten. Besonders bei der EUV-Technologie besitzt ASML eine nahezu unangreifbare Marktstellung und beliefert mit TSMC, Samsung und Intel die wichtigsten Chipproduzenten der Welt. Mit dem wachsenden Bedarf an Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und autonomes Fahren steigt damit auch die strategische Bedeutung des Unternehmens.

Doch rechtfertigen starke Quartalszahlen und der angehobene Ausblick für 2026 die bereits hohe Bewertung der ASML-Aktie? Neben den Chancen durch High-NA-EUV, neue Chipfabriken und steigende Investitionen in KI-Infrastruktur bleiben Exportbeschränkungen gegenüber China, geopolitische Risiken und die Zyklik der Halbleiterbranche wichtige Belastungsfaktoren. Wir analysieren die aktuellen Geschäftszahlen, die Wachstumsaussichten und die Bewertung - und werfen anschließend einen Blick auf das Chartbild sowie mögliche Chancen für Anleger.

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