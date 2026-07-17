Das Marktumfeld für Chemieproduzenten wie BASF oder Evonik bleibt weiterhin schwierig. So belastet unter anderem weiterhin eine relativ mau laufende Weltkonjunktur. Dies zeigten nun auch die jüngsten Zahlen des Chemie-Branchenverbands VCI. Dieser sieht die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland weiter in der Krise.Kurzusammenfassung• Der VCI sieht die deutsche Chemieindustrie weiter in der Krise. Produktion, Umsatz und Investitionen gingen im ersten Halbjahr zurück.• Hohe Kosten, schwache ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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