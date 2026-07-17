© Foto: Rolf Vennenbernd/dpaNetflix liefert solide Quartalszahlen, doch die Aktie fällt nachbörslich deutlich. Anleger zweifeln am nächsten Wachstumsschub: Werbung, Live-Events und Nutzeraktivität müssen jetzt liefern.Netflix hat im zweiten Quartal weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Dennoch fiel die Aktie nachbörslich um neun Prozent. Anleger reagiertenvor allem enttäuscht auf den Ausblick des Streamingkonzerns. Der Gewinn je Aktie lag bei 80 Cent. Analysten hatten laut LSEG mit 79 Cent gerechnet. Der Umsatz erreichte 12,56 Milliarden US-Dollar und lag damit knapp unter der Erwartung von 12,59 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Erlöse um 13 Prozent. Netflix verwies auf …
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