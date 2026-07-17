Auch wenn Führungskräfte auf Wachstum setzen, reicht es im Zeitalter der KI nicht mehr aus, einfach nur mehr Geld auszugeben

Laut Forresters (Nasdaq: FORR) 2027 Budget Planning Guides blicken Wirtschafts- und Technologieführer mit neuer Zuversicht auf das Jahr 2027 und akzeptieren Volatilität zunehmend als festen Bestandteil des Geschäftsumfelds. Nach einem Jahr, in dem sie eher zurückhaltend Ausgaben getätigt haben, rechnen mehr als 80 der Führungskräfte in den nächsten 12 Monaten mit einer Erhöhung ihrer Budgets, und ein Viertel erwartet sogar einen Anstieg von 10 oder mehr. Doch die Planung im Zeitalter der KI erfordert mehr als nur größere Budgets: Investitionen zu erhöhen, ohne die Betriebsmodelle zu modernisieren, die Datengrundlagen zu stärken und die KI-Bereitschaft zu verbessern, wird nur zu noch mehr Datenfragmentierung, Doppelarbeit und technischen Schulden führen. Um das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, müssen Führungskräfte ihre Strategien überdenken und Investitionen in operative Grundlagen, Governance und experimentelle Ansätze priorisieren, die zu greifbaren Ergebnissen führen.

Optimismus zeigt sich in diesem Jahr quer durch alle Funktionsbereiche: 82 der Entscheidungsträger im Technologiebereich und 91 der Marketer rechnen mit Budgeterhöhungen im Jahr 2027, während mehr als die Hälfte (55 %) der Verantwortlichen für das Kundenerlebnis (Customer Experience, CX) ein Ausgabenwachstum von 5 oder mehr erwarten. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei 39 %. Die Budget Planning Guides von Forrester basieren auf einer globalen Umfrage, an der mehr als 2.600 Entscheidungsträger aus den Bereichen Wirtschaft und Technologie aus verschiedenen Branchen und Funktionsbereichen teilgenommen haben. Sie enthalten datengestützte Ausgaben-Benchmarks und praktische Empfehlungen für Technologie- und Sicherheitsverantwortliche sowie Führungskräfte aus B2B- und B2C-Marketing, Kundenerlebnis, digitale Strategie und Umsatzmanagement. Die Leitfäden wurden entwickelt, um Unternehmen bei der Priorisierung von Investitionen, der Identifizierung von Möglichkeiten zur Kostensenkung und bei der Bewertung zu unterstützen, in welchen Bereichen künstliche Intelligenz Wettbewerbsvorteile schaffen kann.

Zu den wichtigsten Empfehlungen aus den 2027 Budget Planning Guides von Forrester gehören:

Bereiche, in denen das Budget im Jahr 2027 aufgestockt werden sollte

Unternehmenskontext, mit dem Agenten arbeiten können. Stellen Sie maschinenlesbare Informationen und kontrolliertes Unternehmenswissen bereit, damit KI-Agenten Geschäftsrichtlinien, -prozesse und -systeme mit größerer Genauigkeit in den Kontext einordnen und auf dieser Basis navigieren können.

Stellen Sie maschinenlesbare Informationen und kontrolliertes Unternehmenswissen bereit, damit KI-Agenten Geschäftsrichtlinien, -prozesse und -systeme mit größerer Genauigkeit in den Kontext einordnen und auf dieser Basis navigieren können. Markensichtbarkeit in Antwortmaschinen. Da KI-gestützte Antwortmaschinen die Kaufentscheidung der Verbraucher immer stärker beeinflussen, müssen Marketingfachleute der Optimierung für Antwortmaschinen (Answer Engine Optimization, AEO) Priorität einräumen, um die Sichtbarkeit der Marke und deren Präsenz in den KI-generierten Ergebnissen zu verbessern.

Bereiche, in denen das Budget im Jahr 2027 reduziert werden sollte

Technische Schulden, die KI und Produktivität beeinträchtigen. Anstatt die Ausgaben für alle Maßnahmen zur Datenbereinigung zu kürzen, sollten der Fokus auf gezielten Korrekturen liegen, die die Datenqualität, die Datenzugänglichkeit sowie die Produktivität von Entwicklern oder Mitarbeitern verbessern, um den unmittelbaren Nutzen aus KI-Investitionen zu erschließen.

Anstatt die Ausgaben für alle Maßnahmen zur Datenbereinigung zu kürzen, sollten der Fokus auf gezielten Korrekturen liegen, die die Datenqualität, die Datenzugänglichkeit sowie die Produktivität von Entwicklern oder Mitarbeitern verbessern, um den unmittelbaren Nutzen aus KI-Investitionen zu erschließen. KI-Pilotprojekte, die Aktivitäten ausweiten, ohne dass die Organisation dafür bereit ist. Stellen Sie KI-Initiativen ein, für die es an Governance, klaren Zuständigkeiten, Erfolgskriterien oder einem definierten Weg zur Skalierung mangelt.

Bereiche, in denen im Jahr 2027 experimentiert werden kann

Synthetische Daten, um die Gewinnung von Erkenntnissen zu beschleunigen. Testen Sie synthetische Daten parallel zur traditionellen Kundenforschung, um Lernprozesse zu beschleunigen, Konzepttests zu verbessern und klare Leitlinien dafür festzulegen, in welchen Bereichen synthetische Erkenntnisse zuverlässig und verantwortungsbewusst eingesetzt werden können.

Testen Sie synthetische Daten parallel zur traditionellen Kundenforschung, um Lernprozesse zu beschleunigen, Konzepttests zu verbessern und klare Leitlinien dafür festzulegen, in welchen Bereichen synthetische Erkenntnisse zuverlässig und verantwortungsbewusst eingesetzt werden können. KI-Agenten, die Marketingaktivitäten und kundenorientierte Erlebnisse ermöglichen. Experimentieren Sie mit agentischen Funktionen, die die Content-Erstellung, den Zielgruppenaufbau, das Markenmanagement und die Kundenbindung verbessern.

"Führungskräfte planen nicht mehr mit einer zurückkehrenden Stabilität sie planen für eine Zukunft, in der Volatilität eine Konstante ist", so Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. "Die Unternehmen, die im Jahr 2027 die besten Ergebnisse erzielen werden, sind nicht unbedingt diejenigen, die am meisten in KI investieren. Vielmehr werden es diejenigen sein, die in die Grundlagen investieren, die KI effektiv machen: vertrauenswürdige Daten, eine starke Governance, die Bereitschaft der Organisation sowie die Fähigkeit, sich kontinuierlich an die Weiterentwicklung der Technologie und des Kundenverhaltens anzupassen."

Quellen:

Entdecken Sie weitere Inhalte zu den Budget Planning Guides.

Lesen Sie mehr über die Schlüsselbereiche, denen Technologie-, Marketing-, CX- und andere Führungskräfte im Jahr 2027 Priorität einräumen sollten.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der weltweit einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen. Wir unterstützen Führungskräfte in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb und Produktentwicklung dabei, selbstbewusste Entscheidungen zu treffen und das Wachstum durch kundenorientierte Ausrichtung zu beschleunigen. Unsere proprietären Forschungen, Beratungsleistungen, Veranstaltungen und Programme für Führungskräfte helfen Unternehmen dabei, den Wandel zu meistern und Geschäftsergebnisse schneller und mit mehr Sicherheit zu erzielen.

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