© Foto: Gregor Fischer/dpaDer schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat am Freitag seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Aktie reagiert deutlich. Der schwedische Rüstungsunternehmen Saab hat im zweiten Quartal die Gewinnerwartungen übertroffen. Die boomende Nachfrage nach militärischer Ausrüstung verhalf dem Kampfflugzeughersteller zu einem weiteren Rekord-Quartal. Die Auftragseingänge im Quartal bis Ende Juni beliefen sich auf 68,4 Milliarden Schwedische Kronen (6,19 Milliarden Euro) und lagen damit über den FactSet-Schätzungen von 57,1 Milliarden Schwedischen Kronen. Der gesamte Auftragsbestand belief sich auf 317,7 Milliarden Kronen (28,8 Milliarden Euro), gegenüber 197,6 Milliarden Kronen (17,9 Milliarden …
Enthaltene Werte: DE0007030009,SE0021921269Den vollständigen Artikel lesen
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