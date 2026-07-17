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Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026



17.07.2026 / 11:13 CET/CEST

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Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026



München, 17. Juli 2026 - Die Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) hebt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz in der Bandbreite von 2.300 Mio. Euro bis 2.400 Mio. Euro (bisher: 2.200 Mio. Euro bis 2.400 Mio. Euro) sowie eine EBIT-Marge von 7,0 Prozent bis 8,0 Prozent (bisher: 6,5 Prozent bis 7,5 Prozent). Hinsichtlich der Net-Working-Capital-Quote geht der Vorstand weiterhin davon aus, eine Quote von unterhalb der strategischen Zielgröße von 30 Prozent zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2026 sind ferner unverändert Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 70 Mio. Euro bis rund 90 Mio. Euro vorgesehen. Die Anpassung der Prognose erfolgt vor dem Hintergrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2026 und berücksichtigt dabei das weiter anspruchsvolle, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren stabiler erwartete Marktumfeld im verbleibenden Geschäftsjahr. Auf Basis vorläufiger ungeprüfter Geschäftszahlen erzielte die Gesellschaft im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 665,1 Mio. Euro, was einem Anstieg von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q2/2025: 581,4 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich auf 63,2 Mio. Euro und lag damit 43,6 Prozent über dem Vorjahreswert (Q2/2025: 44,0 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge für das zweite Quartal beläuft sich auf 9,5 Prozent (Q2/2025: 7,6 Prozent). Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Gesellschaft auf Basis der vorläufigen ungeprüften Zahlen einen Umsatz von 1.256,5 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2025: 1.074,9 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 104,7 Mio. Euro um 86,6 Prozent über dem Vorjahreswert (H1/2025: 56,1 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge für das erste Halbjahr beläuft sich entsprechend auf 8,3 Prozent (H1/2025: 5,2 Prozent). Den vollständigen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 wird die Gesellschaft am 13. August 2026 veröffentlichen. Der Webcast zum ersten Halbjahr 2026 für Analysten und institutionelle Investoren ist ebenfalls für den 13. August 2026 geplant. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@wackerneuson.com).

Ihr Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE

Peer Schlinkmann

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Preußenstraße 41

80809 München

Tel. +49-(0)89-35402-1823

peer.schlinkmann@wackerneuson.com

www.wackerneusongroup.com

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 5.800 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2025 lag der Umsatz bei rund 2,2 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.



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