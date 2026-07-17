EQS-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Wacker Neuson Group hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr 2026
Die Anpassung der Prognose erfolgt vor dem Hintergrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr 2026 und berücksichtigt dabei das weiter anspruchsvolle, jedoch im Vergleich zu den Vorjahren stabiler erwartete Marktumfeld im verbleibenden Geschäftsjahr.
Auf Basis vorläufiger ungeprüfter Geschäftszahlen erzielte die Gesellschaft im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 665,1 Mio. Euro, was einem Anstieg von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q2/2025: 581,4 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich auf 63,2 Mio. Euro und lag damit 43,6 Prozent über dem Vorjahreswert (Q2/2025: 44,0 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge für das zweite Quartal beläuft sich auf 9,5 Prozent (Q2/2025: 7,6 Prozent).
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte die Gesellschaft auf Basis der vorläufigen ungeprüften Zahlen einen Umsatz von 1.256,5 Mio. Euro, was einem Zuwachs von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (H1/2025: 1.074,9 Mio. Euro). Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 104,7 Mio. Euro um 86,6 Prozent über dem Vorjahreswert (H1/2025: 56,1 Mio. Euro). Die vorläufige EBIT-Marge für das erste Halbjahr beläuft sich entsprechend auf 8,3 Prozent (H1/2025: 5,2 Prozent).
Den vollständigen Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 wird die Gesellschaft am 13. August 2026 veröffentlichen. Der Webcast zum ersten Halbjahr 2026 für Analysten und institutionelle Investoren ist ebenfalls für den 13. August 2026 geplant. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@wackerneuson.com).
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