New York - Apple hat sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zurückgeholt. Den Ausschlag gab im frühen US-Handel am Freitag ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Aktie des Chipkonzerns Nvidia, der zuletzt die Rangliste anführte. Danach kam Nvidia auf einen Börsenwert von etwa 4,84 Billionen Dollar, während es bei Apple rund 4,9 Billionen Dollar waren. Die Aktie des iPhone-Konzerns hatte in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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