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Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose



17.07.2026 / 17:16 CET/CEST

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Basierend auf jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Geschäftszahlen verzeichnete der Salzgitter-Konzern im ersten Halbjahr 2026 4,6 Mrd. € Außenumsatz (H1 2025: 4,7 Mrd. €), 459 Mio. € EBITDA VX (H1 2025: 117 Mio. €) sowie 258 Mio. € EBT VX (H1 2025: -84 Mio. €). In diesem Resultat sind 193 Mio. € (H1 2025: 72 Mio. €) Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG enthalten. Vor allem die Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel, aber auch Technologie erzielten erhebliche Ergebnisverbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibt die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter in der zweiten Jahreshälfte eingeschränkt. Insgesamt rechnen wir weiterhin mit einer lediglich moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Gleichwohl gehen wir im weiteren Jahresverlauf von positiven Impulsen aus den EU-Handelsschutzmaßnahmen aus. Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 und unter Berücksichtigung der Effekte aus der Konsolidierungskreisveränderung nach Abschluss des Erwerbs der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (HKM) erwarten wir im Geschäftsjahr 2026 für den Salzgitter-Konzern nunmehr: einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),

ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),

ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie

eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau). Vorbehaltlich einmaliger Ergebniseffekte aus der Kaufpreisallokation dürfte die vollständige Konsolidierung der HKM einen zusätzlichen Ergebnisanteil im Umfang eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags auf das EBITDA VX bzw. EBT VX für 2026 haben. Der Außenumsatz wird sich voraussichtlich um einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag erhöhen. Diese Annahmen sind in der vorstehenden Prognose berücksichtigt. Da die Bewertung der im Oktober 2025 platzierten Umtauschanleihe zu nicht operativ bedingten und mitunter signifikanten Ergebnisschwankungen führen kann, basiert die Konzernprognose seit dem Geschäftsjahr 2026 auf bereinigten Steuerungskennzahlen. Bei der Berechnung des EBT VX (Earnings before Taxes and Valuation Exchangeable) und EBITDA VX (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization and Valuation Exchangeable) sowie des ROCE VX (Return on Capital Employed) werden die Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung der Umtauschanleihe stehen, eliminiert. Weitere Details zum Abschluss des ersten Halbjahres 2026 werden wie vorgesehen am 11. August 2026 veröffentlicht.

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