Die Renk-Aktie zählt am Freitag mit einem Plus von rund +2,7% zu den stärkeren Werten im deutschen Markt. Zwar gab es keine große Unternehmensmeldung, doch die positiven Aussichten für den europäischen Verteidigungssektor sorgen weiterhin für Kaufinteresse. Anleger setzen darauf, dass Renk von den steigenden Verteidigungsausgaben langfristig überdurchschnittlich profitieren wird. Verteidigungsausgaben bleiben der wichtigste Kurstreiber Renk ist einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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