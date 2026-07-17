© Foto: OpenAIBP und ConocoPhillips planen Milliardeninvestitionen im Irak. Neue Öl-, Gas- und Pipelineprojekte sollen Produktion und Exportrouten stärken.BP und ConocoPhillips werden am Freitag Milliarden US-Dollar an neuen Investitionen im Irak ankündigen, da Washington den Energiesektor des Landes stärken und die Abhängigkeit der Region von Routen verringern will, die anfällig für iranische Störungen sind, berichtete CNBC am Freitag unter Berufung auf Quellen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse wird im Rahmen des US-Irak-Wirtschaftsgipfels in Washington erwartet, hieß es in dem Bericht. Bei BP dürfte es vor allem um die bereits vereinbarte Erschließung und Modernisierung von vier Öl- und Gasfeldern in der …
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,US20825C1045Den vollständigen Artikel lesen
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