ZenaTech bringt IQ Aqua in Stellung Unterwasserdrohne soll Minenortung sicherer machen

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ZenaTech treibt sein Drohnengeschäft in den USA sichtbar voran. Die Tochtergesellschaft ZenaDrone hat in der Region Pensacola in Florida ein aktives Feldtestprogramm für die autonome Unterwasserdrohne IQ Aqua gestartet. Dort befindet sich auch die Drone-as-a-Service-Geschäftsstelle des Unternehmens. Für ZenaTech ist das ein wichtiger Schritt: Erst im März 2026 hatte das Unternehmen den Prototypen der IQ Aqua vorgestellt, nun wird die Plattform bereits unter realen Bedingungen erprobt.

Vom Prototypen in den Praxistest

Das Testprogramm ist breit angelegt. Die IQ Aqua wird sowohl in kontrollierten aquatischen Umgebungen als auch in natürlichen, offenen Gewässern eingesetzt. Damit kann das Engineering-Team zentrale Leistungswerte prüfen. Im Fokus stehen Stabilität, Manövrierfähigkeit, Sensorik und autonome Navigation. Entscheidend ist, wie sich die Drohne unter unterschiedlichen realen Betriebsbedingungen verhält. Die Ergebnisse sollen die Grundlage für umfassendere Tests und für die Einführung der nächsten Version bilden.

Aus Sicht von ZenaTech zeigt der schnelle Übergang vom Prototypen zum strukturierten Feldtest, mit welchem Tempo das Team das IQ-Aqua-Programm umsetzt. Die Unterwasser-Minenortung gilt dabei als eine der dringlichsten Herausforderungen der modernen Seekriegsführung. Minen können vergleichsweise kostengünstig ausgelegt werden, ihre Räumung mit klassischen bemannten Methoden ist jedoch gefährlich und teuer. Streitkräfte weltweit suchen deshalb intensiv nach autonomen Alternativen. ZenaTech sieht diese Dringlichkeit auch in der realen Nachfrage gespiegelt und erwartet, mit der IQ Aqua im Unterwasserdrohnen-Segment Marktanteile gewinnen zu können. Jeder Testlauf in Pensacola soll das Unternehmen dem Ziel näherbringen, Streitkräften weltweit eine Plattform für ein wachstumsstarkes Segment der Verteidigungstechnik bereitzustellen.

Unterwassertechnik für Verteidigung und Infrastruktur

Mit der IQ Aqua will ZenaDrone seine IQ-Serie gezielt erweitern. Bisher umfasst diese autonome Drohne Luft, Land und Wasseroberfläche. Nun soll die Produktfamilie auch Einsätze unter Wasser abdecken. Damit öffnet sich für das Unternehmen ein weiteres Feld in einem Markt, in dem autonome Systeme zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Im Verteidigungsbereich sieht ZenaDrone mehrere Einsatzfelder. Dazu zählen die Minenortung unter Wasser, die Unterstützung von Minenabwehrmaßnahmen, verdeckte Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste unter Wasser sowie die Erkennung von Bedrohungen im Umfeld von Hafenanlagen. Gerade dort, wo Sicht, Zugang und Sicherheit eingeschränkt sind, kann eine autonome Plattform operative Spielräume eröffnen.

Zugleich entwickelt ZenaDrone die Plattform auch für zivile Anwendungen. Genannt werden die autonome Inspektion von Energiepipelines, Brücken und anderen Infrastruktureinrichtungen auf See. Damit könnte die Drohne eine Alternative zu teuren und risikoreichen Tauchereinsätzen oder bemannten Schiffseinsätzen bieten. Für Anleger entsteht damit ein klar umrissenes Bild: IQ Aqua ist nicht nur auf militärische Anwendungen zugeschnitten, sondern adressiert auch zivile Wartungs- und Inspektionsmärkte.

Version 2 nimmt bereits Form an

Parallel zu den laufenden Tests in Pensacola arbeitet ZenaDrone bereits an der Version 2 der IQ Aqua. Das Unternehmen hat Bauteile in Auftrag gegeben und bereitet die Montage im Werk von ZenaDrone in den Vereinigten Arabischen Emiraten vor. Die Fertigstellung ist in den kommenden Wochen geplant.

Technisch soll Version 2 einen Schritt nach vorn bringen. Laut Planung wird sie schneller sein als der aktuelle Prototyp. Zudem soll sie über ein anderes Antriebssystem verfügen. Dieses soll sowohl Geschwindigkeit als auch Reichweite bei künftigen Einsätzen im militärischen und zivilen Bereich verbessern. Damit bleibt das Programm in Bewegung: Während die erste Plattform in Florida Daten aus der Praxis sammelt, wird die nächste Ausbaustufe bereits vorbereitet.

Milliardenmarkt im Blick

Der Blick auf den Markt zeigt, warum ZenaTech das Thema Unterwasserdrohnen mit Tempo verfolgt. Laut Angaben von Global Market Insights dürfte der Weltmarkt für Unterwasserdrohnen bis zum Jahr 2034 auf über 16 Mrd. USD anwachsen. Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit bilden dabei das wachstumsstärkste Marktsegment.

ZenaTech richtet den Fokus auf Kunden aus dem US-Verteidigungssektor, NATO-Partner, mit den USA verbündete Golfstaaten sowie zivile Kunden. Sobald weitere Entwicklungs- und Testmeilensteine erreicht werden, will das Unternehmen zeitnah berichten. Für ZenaTech wird die IQ Aqua damit zu einem sichtbaren Baustein in der Drohnenstrategie: erst Feldtests, dann Weiterentwicklung, anschließend der Blick auf militärische und zivile Zielmärkte.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-startet-in-den-usa-mit-den-ersten-feldtests-ihrer-unterwasser-minenortungsdrohne-iq-aqua-in-florida/5204215/

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