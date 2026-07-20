Die spannendste Geschichte der Woche schrieb kein amerikanischer Tech-Gigant, sondern der weltführende Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie, die niederländische Firma ASML. Das Unternehmen übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen, hob zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose an und meldete einen überraschend starken Auftragseingang. Der Hunger nach Rechenleistung für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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