London - Ryanair - Europas grösste Fluggesellschaft nach Passagierzahlen - hat im ersten Quartal des am 1. April beginnenden Geschäftsjahres wegen der Auswirkungen des Nahost-Kriegs deutlich weniger verdient. Der Nettogewinn sank um 34 Prozent auf 538 Millionen Euro, wie die irische Billigfluggesellschaft am Montag mitteilte. Belastet wurden die Ergebnisse in dem Quartal von April bis Juni laut Konzernchef Michael O'Leary durch höhere Treibstoffkosten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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