Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 20-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 13th July 2026 to Friday 17th July 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. Date of Ordinary Volume weighted Average Lowest price Highest price purchase shares Price Paid (GBp) paid (GBp) paid (GBp) purchased 13/07/26 24,815 608.2666 605.5 610.0 14/07/26 25,856 608.8759 599.0 615.0 15/07/26 30,000 617.0436 611.5 620.0 16/07/26 30,000 602.3845 597.5 612.0 17/07/26 30,000 589.2036 583.5 593.0
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,675,328 and the total number of voting rights in the Company is 173,371,122.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 13/07/2026 805 605.50 08:19:35 00081737052TRLO0 XLON 13/07/2026 8993 606.00 09:27:16 00081739338TRLO0 XLON 13/07/2026 403 610.00 10:09:16 00081740399TRLO0 XLON 13/07/2026 543 610.00 10:09:31 00081740405TRLO0 XLON 13/07/2026 105 610.00 11:04:56 00081741736TRLO0 XLON 13/07/2026 812 610.00 11:04:56 00081741737TRLO0 XLON 13/07/2026 903 610.00 12:02:03 00081743250TRLO0 XLON 13/07/2026 840 610.00 12:02:03 00081743251TRLO0 XLON 13/07/2026 976 609.00 12:02:03 00081743252TRLO0 XLON 13/07/2026 815 609.00 13:02:59 00081744647TRLO0 XLON 13/07/2026 501 609.00 14:07:13 00081745979TRLO0 XLON 13/07/2026 36 609.00 14:07:13 00081745980TRLO0 XLON 13/07/2026 35 609.00 14:08:01 00081745992TRLO0 XLON 13/07/2026 70 609.00 14:08:01 00081745993TRLO0 XLON 13/07/2026 673 610.00 14:42:05 00081747365TRLO0 XLON 13/07/2026 170 610.00 14:42:05 00081747366TRLO0 XLON 13/07/2026 535 610.00 14:42:05 00081747367TRLO0 XLON 13/07/2026 309 610.00 14:42:05 00081747368TRLO0 XLON 13/07/2026 932 610.00 14:42:05 00081747369TRLO0 XLON 13/07/2026 831 610.00 14:42:05 00081747370TRLO0 XLON 13/07/2026 904 610.00 15:05:58 00081749154TRLO0 XLON 13/07/2026 930 610.00 15:05:58 00081749155TRLO0 XLON 13/07/2026 866 610.00 15:16:44 00081749756TRLO0 XLON 13/07/2026 63 609.00 15:16:45 00081749802TRLO0 XLON 13/07/2026 923 609.00 15:16:45 00081749805TRLO0 XLON 13/07/2026 938 610.00 15:37:31 00081750795TRLO0 XLON 13/07/2026 904 610.00 15:37:31 00081750796TRLO0 XLON 14/07/2026 849 608.00 08:31:36 00081755539TRLO0 XLON 14/07/2026 990 610.00 08:57:08 00081756450TRLO0 XLON 14/07/2026 999 609.50 09:09:03 00081756772TRLO0 XLON 14/07/2026 58 605.50 10:06:26 00081758668TRLO0 XLON 14/07/2026 191 605.50 10:06:26 00081758669TRLO0 XLON 14/07/2026 179 605.50 10:06:26 00081758670TRLO0 XLON 14/07/2026 822 604.50 10:06:26 00081758671TRLO0 XLON 14/07/2026 147 604.50 11:45:02 00081761154TRLO0 XLON 14/07/2026 952 604.50 11:45:02 00081761155TRLO0 XLON 14/07/2026 1436 604.50 11:45:02 00081761156TRLO0 XLON 14/07/2026 811 603.00 12:03:57 00081761737TRLO0 XLON 14/07/2026 430 603.00 12:03:57 00081761738TRLO0 XLON 14/07/2026 249 603.00 12:03:57 00081761739TRLO0 XLON 14/07/2026 267 603.00 12:03:57 00081761740TRLO0 XLON 14/07/2026 968 603.00 12:40:29 00081762711TRLO0 XLON 14/07/2026 138 599.00 13:05:48 00081763895TRLO0 XLON 14/07/2026 37 599.00 13:05:48 00081763896TRLO0 XLON 14/07/2026 804 599.00 13:05:48 00081763897TRLO0 XLON 14/07/2026 825 608.50 13:32:31 00081765317TRLO0 XLON 14/07/2026 967 607.00 13:37:30 00081765992TRLO0 XLON 14/07/2026 874 606.50 13:37:30 00081765994TRLO0 XLON 14/07/2026 981 610.00 13:58:55 00081766604TRLO0 XLON 14/07/2026 919 609.50 14:06:40 00081766950TRLO0 XLON 14/07/2026 971 608.50 14:13:24 00081767263TRLO0 XLON 14/07/2026 985 609.50 14:32:41 00081768385TRLO0 XLON 14/07/2026 465 613.00 14:46:31 00081769765TRLO0 XLON 14/07/2026 456 613.00 14:46:33 00081769780TRLO0 XLON 14/07/2026 810 612.50 14:47:19 00081769972TRLO0 XLON 14/07/2026 961 612.50 14:47:19 00081769973TRLO0 XLON 14/07/2026 882 613.00 15:05:05 00081770993TRLO0 XLON 14/07/2026 17 613.00 15:05:05 00081770994TRLO0 XLON 14/07/2026 850 613.00 15:15:46 00081771522TRLO0 XLON 14/07/2026 55 613.00 15:15:46 00081771523TRLO0 XLON 14/07/2026 874 612.50 15:16:11 00081771589TRLO0 XLON 14/07/2026 923 615.00 15:44:34 00081773363TRLO0 XLON 14/07/2026 888 615.00 15:44:34 00081773364TRLO0 XLON 14/07/2026 937 615.00 15:44:34 00081773365TRLO0 XLON 14/07/2026 68 615.00 15:50:41 00081773590TRLO0 XLON 14/07/2026 68 615.00 15:50:41 00081773591TRLO0 XLON 14/07/2026 753 615.00 15:50:41 00081773592TRLO0 XLON 15/07/2026 978 615.00 08:50:49 00081778853TRLO0 XLON 15/07/2026 739 618.50 09:23:38 00081780368TRLO0 XLON 15/07/2026 432 618.50 09:23:38 00081780369TRLO0 XLON 15/07/2026 818 620.00 10:26:31 00081782859TRLO0 XLON 15/07/2026 944 620.00 10:26:31 00081782860TRLO0 XLON 15/07/2026 823 617.50 10:36:40 00081783448TRLO0 XLON 15/07/2026 969 615.00 11:46:05 00081785841TRLO0 XLON 15/07/2026 200 616.00 11:52:16 00081786039TRLO0 XLON 15/07/2026 99 616.00 12:00:00 00081786172TRLO0 XLON 15/07/2026 241 616.00 12:00:02 00081786191TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
15/07/2026 227 616.00 12:00:08 00081786193TRLO0 XLON 15/07/2026 190 616.00 12:02:27 00081786207TRLO0 XLON 15/07/2026 7 616.00 12:02:27 00081786208TRLO0 XLON 15/07/2026 190 616.00 12:02:27 00081786209TRLO0 XLON 15/07/2026 172 616.00 12:02:40 00081786219TRLO0 XLON 15/07/2026 803 616.00 12:07:08 00081786354TRLO0 XLON 15/07/2026 589 616.00 12:07:08 00081786355TRLO0 XLON 15/07/2026 849 618.50 13:03:29 00081787632TRLO0 XLON 15/07/2026 850 618.50 13:03:29 00081787633TRLO0 XLON 15/07/2026 826 619.50 13:25:50 00081788201TRLO0 XLON 15/07/2026 834 619.50 13:37:13 00081788542TRLO0 XLON 15/07/2026 876 620.00 14:02:07 00081789117TRLO0 XLON 15/07/2026 802 619.50 14:02:07 00081789118TRLO0 XLON 15/07/2026 42 620.00 14:09:01 00081789221TRLO0 XLON 15/07/2026 870 620.00 14:13:51 00081789310TRLO0 XLON 15/07/2026 851 620.00 14:46:13 00081790719TRLO0 XLON 15/07/2026 888 620.00 14:46:13 00081790720TRLO0 XLON 15/07/2026 63 619.00 14:56:15 00081791377TRLO0 XLON 15/07/2026 736 619.00 14:56:24 00081791379TRLO0 XLON 15/07/2026 905 620.00 15:05:30 00081791794TRLO0 XLON 15/07/2026 1100 620.00 15:05:30 00081791795TRLO0 XLON 15/07/2026 962 618.00 15:09:44 00081792097TRLO0 XLON 15/07/2026 926 619.00 15:13:19 00081792404TRLO0 XLON 15/07/2026 915 618.00 15:13:25 00081792412TRLO0 XLON 15/07/2026 980 616.00 15:31:58 00081793350TRLO0 XLON 15/07/2026 832 616.50 15:36:56 00081793611TRLO0 XLON 15/07/2026 869 613.50 15:51:45 00081794381TRLO0 XLON 15/07/2026 1432 612.50 16:05:31 00081795357TRLO0 XLON 15/07/2026 852 612.50 16:05:31 00081795358TRLO0 XLON 15/07/2026 838 612.50 16:11:31 00081795703TRLO0 XLON 15/07/2026 94 612.50 16:11:31 00081795704TRLO0 XLON 15/07/2026 919 612.50 16:14:22 00081795822TRLO0 XLON 15/07/2026 417 612.50 16:14:22 00081795823TRLO0 XLON 15/07/2026 541 612.50 16:14:22 00081795824TRLO0 XLON 15/07/2026 510 611.50 16:17:11 00081795981TRLO0 XLON 16/07/2026 83 610.00 08:26:12 00081798818TRLO0 XLON 16/07/2026 849 612.00 08:36:22 00081799353TRLO0 XLON 16/07/2026 80 609.00 08:36:31 00081799360TRLO0 XLON 16/07/2026 848 610.00 09:03:56 00081800350TRLO0 XLON 16/07/2026 891 609.50 09:08:03 00081800536TRLO0 XLON 16/07/2026 302 611.00 09:24:11 00081801155TRLO0 XLON 16/07/2026 544 611.00 09:24:11 00081801156TRLO0 XLON 16/07/2026 363 609.50 09:53:53 00081802169TRLO0 XLON 16/07/2026 590 609.50 09:53:53 00081802170TRLO0 XLON 16/07/2026 71 609.50 11:13:00 00081805388TRLO0 XLON 16/07/2026 406 609.50 11:13:00 00081805389TRLO0 XLON 16/07/2026 435 609.50 11:46:31 00081806429TRLO0 XLON 16/07/2026 805 609.50 11:46:31 00081806430TRLO0 XLON 16/07/2026 409 607.00 12:13:25 00081807499TRLO0 XLON 16/07/2026 512 607.00 12:13:25 00081807500TRLO0 XLON 16/07/2026 972 604.50 12:30:43 00081808118TRLO0 XLON 16/07/2026 212 602.00 12:49:54 00081809316TRLO0 XLON 16/07/2026 211 602.00 12:49:54 00081809317TRLO0 XLON 16/07/2026 449 602.00 12:49:55 00081809387TRLO0 XLON 16/07/2026 1035 602.00 13:58:24 00081812314TRLO0 XLON 16/07/2026 275 604.00 14:10:47 00081812734TRLO0 XLON 16/07/2026 358 604.00 14:10:47 00081812735TRLO0 XLON 16/07/2026 522 602.50 14:17:55 00081813086TRLO0 XLON 16/07/2026 106 602.50 14:17:55 00081813087TRLO0 XLON 16/07/2026 246 602.50 14:17:55 00081813088TRLO0 XLON 16/07/2026 3 602.50 14:17:55 00081813089TRLO0 XLON 16/07/2026 902 602.50 14:26:10 00081813379TRLO0 XLON 16/07/2026 940 602.50 14:26:10 00081813380TRLO0 XLON 16/07/2026 806 600.50 14:38:12 00081814084TRLO0 XLON 16/07/2026 1 599.00 14:39:02 00081814125TRLO0 XLON 16/07/2026 811 599.00 14:45:03 00081814745TRLO0 XLON 16/07/2026 906 599.00 15:10:15 00081816189TRLO0 XLON 16/07/2026 884 600.00 15:13:38 00081816352TRLO0 XLON 16/07/2026 825 600.00 15:13:38 00081816353TRLO0 XLON 16/07/2026 945 599.50 15:13:38 00081816354TRLO0 XLON 16/07/2026 1127 597.50 15:14:04 00081816394TRLO0 XLON 16/07/2026 798 599.00 15:30:12 00081817230TRLO0 XLON 16/07/2026 802 599.00 15:30:12 00081817231TRLO0 XLON 16/07/2026 939 599.00 15:42:12 00081817573TRLO0 XLON 16/07/2026 888 599.00 15:45:12 00081817683TRLO0 XLON 16/07/2026 5 599.00 15:45:12 00081817684TRLO0 XLON 16/07/2026 879 599.00 15:48:12 00081817809TRLO0 XLON 16/07/2026 829 599.00 15:53:12 00081818303TRLO0 XLON 16/07/2026 887 599.50 15:58:52 00081818899TRLO0 XLON 16/07/2026 947 599.50 16:02:06 00081819385TRLO0 XLON 16/07/2026 931 599.50 16:02:06 00081819386TRLO0 XLON 16/07/2026 615 599.00 16:13:06 00081820198TRLO0 XLON 16/07/2026 233 599.00 16:13:06 00081820199TRLO0 XLON 16/07/2026 388 597.50 16:14:55 00081820338TRLO0 XLON 16/07/2026 589 597.50 16:14:55 00081820339TRLO0 XLON 16/07/2026 447 597.50 16:17:42 00081820591TRLO0 XLON 16/07/2026 99 597.50 16:17:42 00081820592TRLO0 XLON 17/07/2026 230 590.00 08:58:03 00081824602TRLO0 XLON 17/07/2026 740 590.00 09:04:11 00081824798TRLO0 XLON 17/07/2026 810 587.50 09:09:17 00081824950TRLO0 XLON 17/07/2026 906 585.50 10:03:53 00081826161TRLO0 XLON 17/07/2026 252 583.50 11:05:09 00081827487TRLO0 XLON 17/07/2026 41 583.50 11:10:24 00081827597TRLO0 XLON 17/07/2026 822 589.00 11:46:05 00081828443TRLO0 XLON 17/07/2026 166 588.50 11:46:15 00081828444TRLO0 XLON 17/07/2026 330 588.50 11:46:15 00081828445TRLO0 XLON 17/07/2026 453 589.50 11:47:23 00081828458TRLO0 XLON 17/07/2026 388 589.50 11:47:23 00081828459TRLO0 XLON 17/07/2026 952 590.00 11:52:34 00081828556TRLO0 XLON 17/07/2026 1062 589.50 11:59:13 00081828687TRLO0 XLON 17/07/2026 378 589.50 12:50:23 00081830077TRLO0 XLON 17/07/2026 167 589.50 12:50:23 00081830078TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
17/07/2026 428 589.50 12:50:23 00081830079TRLO0 XLON 17/07/2026 834 590.50 13:05:05 00081830499TRLO0 XLON 17/07/2026 866 587.50 13:20:24 00081830844TRLO0 XLON 17/07/2026 813 585.50 14:04:14 00081831816TRLO0 XLON 17/07/2026 863 585.50 14:04:14 00081831817TRLO0 XLON 17/07/2026 868 585.00 14:04:14 00081831818TRLO0 XLON 17/07/2026 438 587.00 14:18:43 00081832263TRLO0 XLON 17/07/2026 158 587.00 14:20:18 00081832344TRLO0 XLON 17/07/2026 157 587.00 14:20:18 00081832345TRLO0 XLON 17/07/2026 138 587.00 14:20:18 00081832346TRLO0 XLON 17/07/2026 836 587.00 14:20:18 00081832347TRLO0 XLON 17/07/2026 913 585.50 14:33:39 00081832833TRLO0 XLON 17/07/2026 919 585.50 14:33:39 00081832834TRLO0 XLON 17/07/2026 849 585.50 14:42:26 00081833253TRLO0 XLON 17/07/2026 780 585.00 14:44:04 00081833312TRLO0 XLON 17/07/2026 97 585.00 14:44:04 00081833313TRLO0 XLON 17/07/2026 850 592.50 15:01:15 00081834099TRLO0 XLON 17/07/2026 957 593.00 15:04:50 00081834301TRLO0 XLON 17/07/2026 971 593.00 15:05:55 00081834348TRLO0 XLON 17/07/2026 841 592.50 15:07:19 00081834389TRLO0 XLON 17/07/2026 296 591.00 15:14:22 00081834772TRLO0 XLON 17/07/2026 566 591.00 15:14:22 00081834773TRLO0 XLON 17/07/2026 547 592.50 15:19:43 00081835124TRLO0 XLON 17/07/2026 338 592.50 15:19:43 00081835125TRLO0 XLON 17/07/2026 90 591.50 15:32:06 00081835729TRLO0 XLON 17/07/2026 712 591.50 15:32:06 00081835730TRLO0 XLON 17/07/2026 1076 592.00 15:40:38 00081836441TRLO0 XLON 17/07/2026 835 591.50 15:40:38 00081836442TRLO0 XLON 17/07/2026 992 591.50 15:46:09 00081836708TRLO0 XLON 17/07/2026 182 591.50 15:56:45 00081837426TRLO0 XLON 17/07/2026 382 591.50 15:56:45 00081837427TRLO0 XLON 17/07/2026 39 591.50 15:58:00 00081837496TRLO0 XLON 17/07/2026 39 591.50 15:58:00 00081837497TRLO0 XLON 17/07/2026 39 591.50 15:58:00 00081837498TRLO0 XLON 17/07/2026 247 591.50 15:59:50 00081837660TRLO0 XLON 17/07/2026 890 591.50 15:59:50 00081837661TRLO0 XLON 17/07/2026 99 590.50 16:16:10 00081838775TRLO0 XLON 17/07/2026 246 590.50 16:16:10 00081838776TRLO0 XLON 17/07/2026 598 590.50 16:16:10 00081838777TRLO0 XLON 17/07/2026 514 590.00 16:17:36 00081838845TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 436666 EQS News ID: 2367836 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
July 20, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)