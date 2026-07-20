Eigentlich war schon länger klar, dass die Bundesregierung nicht ewig bei ihrer Totalverweigerung einer Commerzbank-Übernahme durch die UniCredit bleiben konnte. Ende letzter Woche gab es nun verschiedene Berichte, dass sich tatsächlich etwas tut. DER AKTIONÄR erklärt, was das für Anleger bedeutet.Kurz und knapp• UniCredit hält inzwischen mehr als 47 Prozent der Commerzbank-Anteile und könnte am Markt weitere Aktien erwerben.• Die Bundesregierung signalisiert offenbar, eine Übernahme nicht verhindern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär