Frankfurt - JP-Morgan-Manager Doug Petno rechnet mit einer anhaltenden Hausse an den Börsen. "Wir erleben ein goldenes Zeitalter der Kapitalmärkte", sagte der Co-Präsident der US-Großbank und Chef der Commercial & Investment Bank dem "Handelsblatt".



Der Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX im Juni, den JP Morgan begleitet hat, habe gezeigt, "was an den Kapitalmärkten möglich ist". Petno hält Zweifel für unbegründet, ob sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) und die dazu nötige Infrastruktur auszahlen werden. Die Entwicklung der KI werde nicht geradlinig nach oben gehen, sagte er. Es werde unterwegs immer wieder Ereignisse geben, die das Vertrauen belasten. Aber er würde nicht gegen KI wetten. Auch sorgt er sich nicht um den Ausfall privater Kreditfonds. JP Morgan ist selbst mit rund 50 Milliarden Dollar bei Private Credit engagiert.



Dem Start-up-Standort Deutschland bescheinigte er Potenzial, wobei er explizit München hervorhob. Hier sei ein "echter Durchbruch" möglich - dank "brillanter Gründer" und "Firmen mit spannenden Geschäftsmodellen". Im Vergleich zu den USA mangele es hierzulande jedoch an Kapital und Risikobereitschaft. "Im Silicon Valley darf ein Unternehmen scheitern. In Europa ist Scheitern noch immer zu stark stigmatisiert."





© 2026 dts Nachrichtenagentur