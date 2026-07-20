© Foto: UnsplashKoreanische Privatanleger setzten Milliarden auf gehebelte Wetten rund um SK Hynix und Samsung. Nach der Chip-Rallye frisst der Rückschlag nun genau jene Anleger, die den Boom verdoppeln wollten.Südkoreas Privatanleger zahlen gerade einen hohen Preis für den gehebelten KI-Hype. Nach der starken Rallye bei Samsung Electronics und SK Hynix sind ausgerechnet jene Produkte eingebrochen, mit denen Anleger ihre Gewinne verdoppeln wollten: gehebelte ETFs auf einzelne Aktien. Besonders der KODEX SK Hynix Single Stock Leverage ETF, der die doppelte tägliche Bewegung der SK-Hynix-Aktie abbilden soll, ist laut LSEG seit seinem Rekordhoch im Juni um rund 70 Prozent gefallen und notiert inzwischen etwa …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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