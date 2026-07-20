EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Marktbericht

Intershop mit acht Goldmedaillen im Analystenbericht Paradigm B2B Combine 2026 ausgezeichnet



20.07.2026 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Intershop mit acht Goldmedaillen im Analystenbericht Paradigm B2B Combine 2026 ausgezeichnet Höhere Anzahl an Goldmedaillen - der Bestnote im Ranking - im Vergleich zum Vorjahr

Auszeichnungen in 11 von 12 Kategorien - ausschließlich mit Gold- und Silbermedaillen

Analystenbericht hebt Intershops "rasant wachsende Anzahl an KI-Funktionalitäten" und die "leistungsstarke KI-gestützte Suche" hervor und unterstreicht damit seine führende Rolle im Agentic Commerce

Jena, Chicago (USA), 20. Juli 2026 - Die Intershop Communications AG hat im Analystenbericht Paradigm B2B Combine 2026: Digital Commerce Solutions for B2B (Enterprise Edition) von Andy Hoar wieder ein Spitzenergebnis erzielt. Mit Auszeichnungen in 11 von 12 bewerteten Kategorien unterstreicht der international führende Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen damit erneut seine starke Marktposition. Intershop erhielt insgesamt acht Gold- und drei Silbermedaillen, die beiden höchstmöglichen Platzierungen im Ranking. Goldmedaillen und damit Bestnoten gab es in den Kategorien "Kundenservice und Support", "Gesamtbetriebskosten (TCO), "Vision und Strategie", "Content- und Datenmanagement", "Aktions- und Kampagnenmanagement", "Vertriebs- und Channel-Enablement", "Produktsuche" sowie "Transaktionsmanagement". Besonders hervorzuheben ist die erstmals erreichte Top-Platzierung im Bereich "Vertriebs- und Channel-Enablement". Sie spiegelt Intershops kontinuierliches Engagement wider, Vertriebsorganisationen, Servicemitarbeitende und Vertriebspartner noch stärker in digitale Commerce-Prozesse einzubinden. Diese Ergebnisse verdeutlichen einmal mehr, dass Intershop leistungsstarke und kosteneffiziente Lösungen für die komplexen Anforderungen im Enterprise-B2B-Commerce bereitstellt. Gleichzeitig festigen sie Intershops Position als einer der verlässlichsten und innovativsten Anbieter am Markt. Der Analystenbericht hebt insbesondere die leistungsstarke KI-gestützte Suche auf Basis von SPARQUE.AI, die rasant wachsende Anzahl an KI-Funktionalitäten sowie strategische Fortschritte im Bereich Agentic Commerce hervor. Die im Bericht zitierten Kunden loben zudem Intershops Fähigkeit, komplexe und individuelle Anwendungsfälle abzubilden, sowie den transparenten und kosteneffizienten Ansatz - Eigenschaften, die das Unternehmen im B2B-Commerce-Markt weiterhin klar von seinen Mitbewerbern differenzieren. Markus Dränert, CEO von Intershop, erklärt: "Dass wir in nahezu allen Kategorien ausgezeichnet wurden, unterstreicht die Stärke unserer Vision, unserer Innovationskraft und unserer konsequenten Umsetzung. Unternehmen suchen heute nach flexiblen, zukunftssicheren und leistungsstarken Commerce-Lösungen - und Intershop gewinnt dieses Vertrauen immer wieder aufs Neue. Unsere Produktstrategie ist darauf ausgerichtet, praxisnahe Innovationen bereitzustellen, mit denen Unternehmen konkrete Business-Herausforderungen lösen können. Gleichzeitig treiben wir unsere Vision von Agentic Commerce voran und entwickeln KI-gestützte Funktionen, die Arbeitsabläufe automatisieren, Prozesse vereinfachen und einen messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen." Andy Stanis, EVP und Managing Director Intershop Americas, ergänzt: "Der Paradigm B2B Combine zeichnet sich durch seine unabhängige und fundierte Bewertungsmethodik aus. Acht Goldmedaillen und Platzierungen ausschließlich in den beiden höchsten Bewertungsstufen in allen Kategorien, in denen wir bewertet wurden, zeigen, dass wir genau die Herausforderungen lösen, die für unsere Kunden in Nordamerika und weltweit entscheidend sind. Wir sind stolz, diese Auszeichnungen erneut erhalten zu haben." Der Paradigm B2B Enterprise Combine-Report wird jährlich vom renommierten Analysten Andy Hoar veröffentlicht und zählt zu den umfassendsten Evaluierungen von B2B-Commerce-Plattformen. Anstatt Anbieter in einem zweidimensionalen Ranking zu platzieren, bewertet der Report ihre Stärken in einzelnen Kompetenzbereichen und unterstützt Unternehmen dabei, die für ihre individuellen Anforderungen am besten geeignete Lösung zu identifizieren. Grundlage ist eine detaillierte Methodik, bei der alle Anbieter anhand von 38 gewichteten Einzelkriterien auf einer Skala von eins bis fünf bewertet werden. Aus den Gesamtbewertungen werden Medaillen in zwölf Hauptkategorien vergeben. Zusätzlich fließen Rückmeldungen von Partnern und Kunden als "Voice of the Customer" in die Bewertung ein. Weitere Informationen darüber, wie führende Analysten Intershop bewerten, finden Sie hier . Über Intershop: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de .

Intershop Pressekontakt:

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000

https://www.intershop.com/de/presseportal





20.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News