© Foto: Seeberg - Caro / SeebergEin geplantes Gesetz lässt Anleger bei Friedrich Vorwerk nervös werden, die Aktie büßte deutlich ein. Berenberg hält die Sorgen für übertrieben und sieht ein Kursziel weit über dem aktuellen Niveau.Die Aktie von Friedrich Vorwerk ist in den vergangenen Monaten kräftig unter Druck geraten, doch die Analysten von Berenberg lassen sich davon nicht beirren. Sie bekräftigen ihre Kaufempfehlung für den Energieinfrastruktur-Spezialisten und sehen weiterhin ein Kursziel von 110 Euro, was gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 66 Euro fast eine Verdopplung bedeuten würde. Die Aktie reagiert am Montag mit einem Kurssprung von fast 9 Prozent. Im Jahr 2025 waren die Papiere eine der größten Gewinner …
Enthaltene Werte: DE000A255F11Den vollständigen Artikel lesen
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