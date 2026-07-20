Zürich (www.anleihencheck.de) - Niedrige Energiepreise dämpfen die Inflation und legen eine anhaltende Zinspause der EZB nahe, so David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär.Die Inflation in der Eurozone sei im Juni von 3,2% auf 2,8% gefallen. Rund drei Viertel dieses Rückgangs seien auf einen Rückgang der Energiekosten um 4,9% zurückzuführen gewesen. Gleichzeitig sei auch die Kerninflation von 2,6% im Mai auf 2,4% im Juni gesunken. Die Hälfte dieses Rückgangs sei auf die Kategorie Flugpreise entfallen, die empfindlich auf Energiepreise reagiere. Auch die Preise in der Gastronomie und im Hotelgewerbe sowie bei Versicherungen und Finanzdienstleistungen hätten dazu beigetragen, den Inflationsdruck zu mildern. Die Inflation bei den Dienstleistungen sei stärker zurückgegangen als die Kerninflation und von 3,5% auf 3,2% gesunken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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