DJ Siemens erhält milliardenschweren Bahn-Auftrag aus Italien

DOW JONES--Siemens hat einen Großauftrag in Italien an Land gezogen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Italo Holding 26 Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Die Vereinbarung umfasst zudem eine Option auf 14 weitere Züge sowie einen Service-Vertrag über 30 Jahre. Der Auftragswert für Siemens Mobility liege bei rund 3 Milliarden Euro.

Die Züge werden am Siemens-Standort in Krefeld gebaut. Die Instandhaltung im Rahmen des Service-Vertrages erfolgt am Standort Dortmund.

Die Velaro-Züge bestehen aus acht Wagen und bieten jeweils rund 440 Sitzplätze. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern.

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July 20, 2026 07:16 ET (11:16 GMT)

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