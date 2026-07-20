DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 7. Zwischenmeldung

München (pta000/20.07.2026/14:48 UTC+2)

Im Zeitraum vom 13. Juli 2026 bis einschließlich 19. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 715.450 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 13.07.2026 XETRA 83.835 151,2046 CBOE DXE 39.421 151,0995 Aquis Exchange 14.754 151,2154 Turquoise Europe 10.840 150,8891 Summe 148.850 151,1548 14.07.2026 XETRA 81.493 152,0267 CBOE DXE 30.969 151,3131 Aquis Exchange 22.718 151,4448 Turquoise Europe 13.020 151,9501 Summe 148.200 151,7817 15.07.2026 XETRA 68.025 154,3588 CBOE DXE 29.685 154,1501 Aquis Exchange 20.574 154,3613 Turquoise Europe 11.316 154,1697 Summe 129.600 154,2949 16.07.2026 XETRA 72.047 148,7944 CBOE DXE 38.111 148,7225 Aquis Exchange 13.837 148,7226 Turquoise Europe 10.405 148,9185 Summe 134.400 148,7762 17.07.2026 XETRA 84.778 145,6679 CBOE DXE 42.460 145,7087 Aquis Exchange 14.605 145,8033 Turquoise Europe 12.557 145,6674 Summe 154.400 145,6919

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 19. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 3.934.455 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 20, 2026 08:48 ET (12:48 GMT)