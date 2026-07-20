Premiere auf der EAA AirVenture 2026 in Oshkosh, dem weltweit größten Treffen der Luftfahrtbranche

Pipistrel, ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT) und eine Tochtergesellschaft von Textron Aviation Inc., präsentierte heute die Pipistrel Voyager, ein Trainingsflugzeug der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um Flugschulen mehr Möglichkeiten zu bieten und gleichzeitig die Effizienz und Einfachheit zu gewährleisten, die Eigentümer und Betreiber von Pipistrel erwarten. Die Voyager wurde speziell im Hinblick auf die sich weiterentwickelnden Anforderungen an die Pilotenausbildung entwickelt und ist so konzipiert, dass sie den erwarteten Vorschriften der "Modernization of Special Airworthiness Certification" (MOSAIC) entspricht. Das Flugzeug kann daher eine breitere Palette von Ausbildungsaufgaben unterstützen und gleichzeitig den Zugang zur Pilotenausbildung verbessern. Die Inbetriebnahme des Flugzeugs ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260720071799/de/

New Pipistrel Voyager brings next generation training capabilities and access to flight schools (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

Die Voyager feiert ihre Weltpremiere am Stand von Textron Aviation auf der Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture 2026 in Oshkosh, Wisconsin.

Entwickelt für moderne Trainingsanforderungen

Die Voyager wurde speziell für hochfrequentes Training zwischen Fluglehrer und Flugschüler entwickelt und legt den Schwerpunkt auf Effizienz und Auslastung. Flugschulen können mit ihr die legendäre Cessna Skyhawk ergänzen, eine bewährte, vielseitige Plattform, die für ihre optimierten Ausbildungsmöglichkeiten und ihr breites Einsatzspektrum bekannt ist. Zu den modernen, relevanten Trainingsfunktionen der Voyager gehören:

Trainingsfunktionen für Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules, IFR)

Zertifizierung für beabsichtigtes Trudeln beim Fortgeschrittenentraining

Vielseitige Missionen für alle Kenntnisstufen, von Anfänger bis Fortgeschrittene

Ein integrierter ballistischer Fallschirm sorgt für zusätzliche Sicherheit

Preisgünstiges Einstiegsmodell mit einem Grundpreis von 240.000 Euro im Jahr 2026

Diese Funktionen in Kombination ermöglichen es den Betreibern, ihre Flotten zu optimieren und gleichzeitig das Trainingsangebot zu erweitern.

"Die Voyager wurde als bewährtes Arbeitspferd für die Ausbildung entwickelt. Sie eröffnet Flugschulen die Möglichkeit zur Erweiterung ihrer Kapazitäten und gewährleistet dabei die Effizienz, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit, für die Pipistrel bekannt ist", so Chris Crow, Vice President, Pipistrel Sales. "Zudem erhalten Eigentümer/Betreiber ein modernes, leistungsfähiges Flugzeug zu einem erschwinglichen Preis."

Kompromisslose Effizienz

Die Voyager wurde unter Rückgriff auf die Erfahrung von Pipistrel im Bereich der Konstruktion hocheffizienter Flugzeuge entwickelt und verspricht folgende Leistungen:

Rotax 912 ULS-Triebwerk für bewährte Zuverlässigkeit

Maximales Startgewicht von 1.389 lb für erweiterte Missionsfähigkeiten

552 lb Nutzlast für ein flexibles Training

Maximale Reichweite von 740 nm einschließlich IFR-Reserven, wodurch ein erweiterter Flugbetrieb ermöglicht wird

Zweisitzer-Konfiguration, optimiert für die Flugausbildung

Dank dieser Eigenschaften können Betreiber die Kosten pro Flugstunde niedrig halten und gleichzeitig den wachsenden Ausbildungsbedarf decken.

Fortschrittliche, vereinfachte Avionik

Die Voyager ist mit der brandneuen Garmin AXIS-Flugdisplay-Avionik ausgestattet, die zahlreiche Funktionen in einem einzigen System vereint und folgende Vorteile bietet:

Verbessertes Situationsbewusstsein

Vereinfachtes Piloteninterface, einschließlich Einhebel-Gassteuerungssystem

Dreiachsiges Autopilotsystem, einschließlich blauer (LVL) Taste sowie elektronischer Stabilitäts- und Schutzfunktionen, das den Bedienkomfort und die Flugstabilität verbessert und die Arbeitsbelastung sowohl für Flugschüler als auch für Fluglehrer verringert

Haptisches Strömungsabriss-Warnsystem

Das AXIS-Display bietet ein zentrales Interface für Flugzeug-, Triebwerks- und Systeminformationen und lässt sich nahtlos mit externen GPS-, NAV/COMM- und Audiosystemen integrieren. Das reaktionsschnelle Touchscreen-Display verfügt zudem über physische Bedienelemente für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen. Piloten können ihr Situationsbewusstsein durch Vollbild- oder geteilte Bildschirmansichten maximieren und dabei von einer vertrauten und zugleich modernisierten Benutzeroberfläche profitieren.

Diese Funktionen unterstützen Flugschulen bei der effizienten Ausbildung, fördern die Vertrautheit mit dem Cockpit und sorgen für Kontinuität über alle Ausbildungsphasen hinweg.

Mit Blick auf die Zukunft entwickelt

"MOSAIC repräsentiert einen tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise, wie Flugzeuge entwickelt und auf den Markt gebracht werden, und die Voyager ist sowohl in Bezug auf diese Innovationen als auch hinsichtlich der Zugänglichkeit richtungsweisend", so Chris Hearne, Senior Vice President, Engineering, Textron Aviation. "Es ermöglicht leistungsfähigere Flugzeuge, eine schnellere Einführung neuer Technologien und mehr Flexibilität hinsichtlich der Nutzung von Flugzeugen in Ausbildung und Betrieb. Da diese Standards leistungsbasiert sind und auf geprüften Sicherheitsdaten aufbauen, ermöglichen sie ein Innovationstempo, das den heutigen technologischen Gegebenheiten besser entspricht. Gleichzeitig werden dabei die hohen Anforderungen gewahrt, die die Branche erwartet."

Die Pipistrel Voyager wird vom 20. bis 25. Juli auf der EAA AirVenture in Oshkosh am Stand Nr. 78 von Textron Aviation ausgestellt. Das Produktvideo finden Sie auf YouTube und weitere Fotos sowie Medienmaterial finden Sie im Media Kit.

Über Pipistrel

Pipistrel ist ein Tochterunternehmen von Textron Aviation Inc., hat seinen Hauptsitz in Ajdovšcina, Slowenien, und konzentriert sich auf Lösungen für elektrisch, hybrid-elektrisch und konventionell angetriebene Flugzeuge. Der Arbeitsstil von Pipistrel zeichnet sich durch Agilität aus, um innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zu entwickeln, darunter Flugausbildung, kommerzieller Luftverkehr und Verteidigung. Die Velis Electro, das erste und derzeit einzige elektrisch angetriebene Flugzeug der Welt mit vollständiger Typenzertifizierung, sowie die Alpha Trainer dienen als Grundlage für Flugschulen und die Pilotenausbildung. Pipistrel transformiert die Luftfahrt durch die Erweiterung technologischer Grenzen, um Mobilitätslösungen zu entwickeln, die die Zukunft des Fliegens positiv beeinflussen.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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