Gold, Öl und Bitcoin stecken nach jeweils starken Rallyes in der Konsolidierung. Doch genau solche Korrekturen haben in der Vergangenheit häufig die besten Einstiegsgelegenheiten eröffnet. Während viele Anleger Gewinne mitnehmen, rücken Unternehmen in den Fokus, die vor entscheidenden Meilensteinen stehen oder von langfristigen Megatrends profitieren. Ob Edelmetalle, Energie oder Krypto, wer jetzt selektiv vorgeht, könnte sich aussichtsreiche Chancen sichern.
Enthaltene Werte: US19260Q1076,DE0008618XXX,CA50732M1014,GB0007980591Den vollständigen Artikel lesen ...
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