Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn dank höherer Erträge aber auch dank dem Wegfall von Sonderbelastungen auf ein neues Rekordhoch gesteigert. Die Neugeldzuflüsse zum Vermögensverwaltungsinstitut blieben derweil verhalten. Der Konzerngewinn für die ersten sechs Monate lag mit 673 Millionen Franken mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (295 Millionen), wie Julius Bär am Dienstag mitteilte. Allerdings war der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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