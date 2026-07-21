Biel - Die Swatch Group hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz gesteigert und dabei Marktanteile gewonnen. Als Treiber nennt der Uhrenkonzern eine robuste Dynamik in allen Preissegmenten und auf allen Kontinenten, unterstützt durch das vielfältige Markenportfolio, neue Produkte sowie eine höhere Effizienz im Detailhandel. Der Umsatz stieg um 2,0 Prozent auf 3,12 Milliarden Franken, wie Swatch am Montag mitteilte. Nach wie vor belastet der starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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