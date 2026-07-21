Sitten - Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im ersten Halbjahr 2026 etwas mehr verdient als in der Vorjahresperiode, wobei sich das Institut vor allem im Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft gesteigert hat. Für das Gesamtjahr ist die Bank nun zuversichtlicher als bisher. Der Geschäftserfolg stieg im ersten Semester um 2,9 Prozent auf 72,5 Millionen Franken, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich resultierte ein um 4,4 Prozent höherer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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