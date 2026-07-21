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XTB
21.07.2026 11:10 Uhr
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Siemens Energy Aktie vor Kurssprung: Jetzt nach UBS-Sonderlob Aktien kaufen?

Nach drei schwächeren Handelstagen meldet sich der Energietechnik-Konzern Siemens Energy an der Börse eindrucksvoll zurück. An der Spitze des DAX kletterten die Anteilsscheine am Montag um 3,4 Prozent auf 152,60 Euro. Auslöser für die neue Dynamik ist eine optimistische Studie der Schweizer Großbank UBS. Für Investoren, die im Bereich der Energiewende und Elektrotechnik aussichtsreiche Aktien kaufen wollen, rückt die Siemens Energy Aktie damit wieder verstärkt in den Fokus.

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