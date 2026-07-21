AXA: Solide Quartalszahlen treffen auf ambitionierte Dividendenstrategie im neuen Dreijahresplan

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Discount 42 2027/06: Basiswert AXADU036NQuelle: DZ BANK: Geld 21.07. 14:36:23, Brief 21.07. 14:36:23
37,90 EUR 37,92 EUR 0,13% Basiswertkurs: 44,76 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Paris, 20.07. Max Rendite 10,79% Discount in % 15,30% Abstand zum Cap in % -6,17% Max Rendite in % p.a. 11,66% p.a. Cap 42,00 EUR Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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