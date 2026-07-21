Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Deutsche-Telekom-Aktie von 42 € auf 40 € gesenkt. Die Einstufung bleibt trotzdem auf "Buy". Analyst Robert Grindle begründet die Anpassung damit, dass Entwicklungen wie der Satelliten-Internetservice Starlink und das KI-Projekt Stargate den Glanz der Deutschen Telekom im europäischen Telekomsektor merklich gedämpft haben. Bewertungsabschlag als Chance Trotz der Kursziel-Senkung sieht Grindle die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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