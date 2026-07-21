Broker-Partner können über die Deutsche Börse Frankfurt, einen der weltweit größten Handelsplätze, Zugang zu deutschen Aktien anbieten

Alpaca, ein Weltmarktführer im Bereich der Agent-First-Brokerage-Infrastruktur, hat heute bekannt gegeben, dass seine Broker-Partner nun den Handel mit deutschen Aktien über die Deutsche Börse Xetra anbieten und damit Zugang zu einem der größten Aktienmärkte Europas ermöglichen können.

Die Einführung markiert die erste Phase der weitreichenden globalen Aktieninitiative von Alpaca. Für die kommenden Monate plant Alpaca, Zugang zu weiteren wichtigen internationalen Börsen zu eröffnen, darunter die Hong Kong Stock Exchange, die London Stock Exchange, die Saudi Exchange, Euronext Paris und die Korea Exchange. Weitere Märkte sind ebenfalls in Planung.

Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und nach den Vereinigten Staaten und China die drittgrößte der Welt. Über Xetra können die Broker-Partner von Alpaca Zugang zu Hunderten von deutschen Aktien bieten, unter anderem zu Aktien von Unternehmen wie SAP, Siemens, Allianz, BMW, Deutsche Bank, Adidas und Bayer aus verschiedenen Branchen wie Technologie, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen.

"Anleger erwarten zunehmend, auch über die US-Märkte hinaus Zugang zu erhalten", so Yoshi Yokokawa, Mitbegründer und CEO von Alpaca. "Deutschland ist ein naheliegender Ausgangspunkt für unsere globale Expansion im Aktienbereich, da dort Unternehmen angesiedelt sind, die die größte Volkswirtschaft Europas stützen und in Branchen wie Technologie, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen eine wichtige Rolle spielen. Mit der Aufnahme deutscher Aktien über die Deutsche Börse Xetra unterstützen wir unsere Partner dabei, über die API-orientierte Brokerage-Infrastruktur von Alpaca global vernetzte Anlageerlebnisse anzubieten."

"Als führende europäische Börse für deutsche Aktien und Marktführer bei ETFs und ETPs freuen wir von der Deutschen Börse Xetra uns sehr, die erste europäische Börse im Rahmen der umfassenden globalen Aktieninitiative von Alpaca zu sein und ihrem wachsenden globalen Ökosystem hohe Liquidität sowie eine bestmögliche Ausführung zu bieten", so Michael Krogmann, Head of Cash Market Business Development bei der Deutschen Börse.

Deutsche Aktien stehen jetzt über die Plattform von Alpaca für Broker-Partner zur Verfügung. Außerdem plant Alpaca, aufbauend auf derselben Brokerage-Infrastruktur, die bereits heute tokenisierte Aktienemissionen unterstützt, auch tokenisierte deutsche Aktien anzubieten.

Durch diese Einführung treibt Alpaca seine Strategie voran, die regulierte Infrastruktur zur Vernetzung globaler Märkte, tokenisierter Vermögenswerte und KI-basierter Finanzdienstleistungen zu erweitern. Über eine einzige agentenorientierte Brokerage-Infrastruktur ermöglicht es Alpaca Finanzinstituten, Fintechs, Plattformen für digitale Vermögenswerte und On-Chain-Plattformen sowie Anbietern von integrierten Anlagelösungen, ihre Angebote für traditionelle und On-Chain-Märkte auszubauen.

Über Alpaca

Alpaca ist ein Broker-Dealer mit Hauptsitz in den USA mit eigener Clearing-Abteilung, der eine globale, "Agent-First"-basierte Brokerage-Infrastruktur bereitstellt, die den Zugang zu traditionellen und On-Chain-Anlageklassen eröffnet. Derzeit betreut Alpaca über 10 Millionen Brokerage-Konten bei Hunderten von Fintechs und Institutionen in mehr als 40 Ländern und verfügt über eine Finanzierungsbasis von 400 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen erhalten Sie unter alpaca.markets.

AlpacaDB, Inc., die Muttergesellschaft von Alpaca Securities LLC und Alpaca Crypto LLC, bietet Dienstleistungen und Technologien an, einschließlich der Brokerage-Infrastruktur-API, die die Finanzdienstleistungen von Alpaca unterstützt.

Brokerage-Dienstleistungen für Wertpapiere werden von Alpaca Securities LLC, einem Mitglied der FINRA SIPC, erbracht, während Kryptowährungsdienstleistungen von Alpaca Crypto LLC, einem bei der FinCEN registrierten MSB (NMLS-Nr. 2160858), erbracht werden.

Die Anlage in internationale Wertpapiere birgt zusätzliche Risiken, darunter Währungsschwankungen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen sowie unterschiedliche regulatorische Standards. Die Verfügbarkeit internationaler Wertpapiere kann je nach Rechtsordnung variieren und unterliegt den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Das Instant Tokenization Network von Alpaca ist Eigentum von AlpacaDB, Inc. und Alpaca Crypto LLC und wird von diesen Unternehmen entwickelt. Keines der Unternehmen ist Emittent von Vermögenswerten oder an deren Tokenisierung beteiligt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Kryptowährungen dar. Sie ist auch nicht als Aufforderung zur Eröffnung eines Wertpapier- oder Kryptowährungskontos in Rechtsordnungen zu verstehen, in denen Alpaca nicht registriert ist oder über die entsprechende Zulassung verfügt.

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