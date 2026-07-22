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Intershop veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2026



22.07.2026 / 07:22 CET/CEST

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Cloud-Auftragseingang wächst um 26 % auf 8,4 Mio. Euro

EBIT durch verbesserte Kostenbasis mit 0,1 Mio. Euro leicht positiv

Operativer Cashflow deutlich auf 4,3 Mio. Euro gesteigert

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Jena, 22. Juli 2026 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), ein global agierender Anbieter von Agentic-B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller, Großhändler und Holding-Gesellschaften, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 15,8 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro). Die Geschäftsentwicklung war geprägt vom Wachstum im Cloud-Geschäft sowie vom planmäßigen Rückgang der Lizenz-, Wartungs- und Serviceerlöse. Dank der konsequenten Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen erzielte Intershop trotz des Umsatzrückgangs ein leicht positives operatives Ergebnis (EBIT). Das Cloud-Geschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 solide. Der Cloud-Umsatz stieg um 4 % auf 10,5 Mio. Euro (Vorjahr: 10,1 Mio. Euro); sein Anteil am Gesamtumsatz erhöhte sich um acht Prozentpunkte auf 67 % (Vorjahr: 59 %). Die Cloud-Marge verbesserte sich um zwei Prozentpunkte auf 66 % (Vorjahr: 64 %). Der Cloud-Auftragseingang stieg um 26 % auf 8,4 Mio. Euro (Vorjahr: 6,7 Mio. Euro). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) lag bei 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: 20,1 Mio. Euro), der New ARR stieg um 10 % auf 1,4 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro). Der Net New ARR (New ARR abzüglich Kündigungen) war mit -0,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr hauptsächlich aufgrund eines Nachlaufeffekts aus nicht verlängerten Kundenverträgen negativ. Dieser Effekt entfiel überwiegend auf das erste Quartal (-0,6 Mio. Euro), während im zweiten Quartal mit 0,2 Mio. Euro wieder ein leicht positiver Net New ARR erzielt wurde. Die Serviceumsätze entwickelten sich im Berichtszeitraum im Rahmen der Partner-First-Strategie wie erwartet rückläufig und verringerten sich um 14 % auf 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro). Die Servicemarge verbesserte sich nach der erfolgreichen Abnahme des Großprojektes spürbar. Die Erlöse aus Lizenzen und Wartung verringerten sich erwartungsgemäß aufgrund des Cloud-Fokus um 40 % auf 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 3,4 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis vom Umsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 1 % auf 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro). Die Bruttomarge stieg um fünf Prozentpunkte auf 49 % (Vorjahr: 44 %). Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge verringerten sich um 11 % auf 7,5 Mio. Euro (Vorjahr: 8,5 Mio. Euro). Die Gesamtkosten aus Umsatzkosten und betrieblichen Aufwendungen und Erträgen reduzierten sich damit um 14 % auf 15,6 Mio. Euro (Vorjahr: 18,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) lag in der Berichtsperiode bei 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf 0,1 Mio. Euro und lag damit klar über dem Vorjahreswert von -0,9 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern war mit -54 TEUR nahezu ausgeglichen (Vorjahr: -1,1 Mio. Euro); dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von 0,00 Euro (Vorjahr: -0,08 Euro). Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG: "Im ersten Halbjahr 2026 zahlt sich unsere konsequente Kostendisziplin aus, und wir liegen beim operativen Ergebnis auf Kurs zu unseren Zielen für das Gesamtjahr. Erste Signale für eine gestiegene Investitionsbereitschaft der Kunden zeigen sich im Cloud-Auftragseingang, der um 26 % auf 8,4 Mio. Euro gestiegen ist. Auch der Net New ARR war im zweiten Quartal wie angekündigt wieder leicht positiv. Die Erholung gewinnt damit an Substanz, auch wenn das Neukundengeschäft angesichts des anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Marktumfelds noch verhalten bleibt. Mit dem im Mai veröffentlichten Spring 2026 Release erleichtern wir B2B-Unternehmen den Einstieg in KI und unterstützen unsere Kunden mit vorintegrierten Agenten & Copiloten, Kosteneinsparungen in ihren E-Commerce-Bereichen zu realisieren. Damit sehen wir Intershop gut aufgestellt, um vom Marktwandel hin zu Agentic Commerce zu profitieren." Das Eigenkapital lag zum Zwischenbilanzstichtag mit 12,0 Mio. Euro auf dem Niveau des Jahresendes 2025 (31. Dezember 2025: 12,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote war mit 35 % nahezu unverändert (31. Dezember 2025: 36 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit hat sich im ersten Halbjahr 2026 deutlich verbessert und belief sich auf 4,3 Mio. Euro (Vorjahr: 1,9 Mio. Euro). Die liquiden Mittel stiegen zum Zwischenbilanzstichtag um 2,3 Mio. Euro auf 11,1 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 8,8 Mio. Euro). Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt Intershop die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Cloud-Auftragseingang sowie einen Net New ARR auf Vorjahresniveau. Beim Umsatz wird nach wie vor ein im Vergleich zum Vorjahr leicht geringerer prozentualer Rückgang prognostiziert. Aufgrund der verbesserten Kostenbasis rechnet Intershop mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis (EBIT). Der Halbjahresbericht der Intershop Communications AG ist unter https://www.intershop.com/de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

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