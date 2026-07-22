© Foto: Dall-EDie Super-Micro-Aktie schießt nach vorläufigen Quartalszahlen mehr als 20 Prozent nach oben, befeuert von verdoppelten Margen und einer KI-getriebenen Auftragsflut.Die Aktie von Super Micro Computer hat am Dienstag nachbörslich eine spektakuläre Rallye hingelegt. Nachdem die Aktie den regulären Handel bereits mit 7,01 Prozent Kursplus bei 25,50 US-Dollar beendet hat, sprang der Kurs nachbörslich um weitere 20,51 Prozent nach oben und notiert damit bei 30,73 US-Dollar. Auslöser waren vorläufige Zahlen. Super Micro Computer überraschte mit starken Margenzahlen und einem Rekord bei den Auftragseingängen. Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Super Micro nun eine Bruttomarge nach GAAP sowie …
Enthaltene Werte: US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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