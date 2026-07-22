HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus nach Aussagen zur mittelfristigen Entwicklung von 190 auf 205 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Vorgabe für das operative Ergebnis im Jahr 2029 liege unter der durchschnittlichen Markterwartung, schrieb George McWhirter am Mittwoch. Beziehe man allerdings die aktuellen Schätzungen für die künftige Euro-Dollar-Relation mit ein, so decke sich das Ziel von Airbus für den operativen Gewinn mit den Analystenerwartungen./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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