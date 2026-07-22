Die Rheinmetall-Aktie hat sich nach der heftigen Korrektur zuletzt spürbar stabilisiert. Damit rückt die Charttechnik wieder in den Fokus der Anleger. Gelingt es der Aktie, wichtige Widerstände zu überwinden und neue Kaufsignale zu generieren, könnte sich das Aufwärtspotenzial deutlich ausweiten. Im bullischen Szenario wäre langfristig sogar eine Kursverdopplung denkbar. Wie es für den Kurs der Rheinmetall-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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