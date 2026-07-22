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Dow Jones News
22.07.2026 11:21 Uhr
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PTA-Adhoc: Hoenle AG: Prognoseanpassung: Schwäche im Maschinenbau belastet Hoenle Gruppe

DJ PTA-Adhoc: Hoenle AG: Prognoseanpassung: Schwäche im Maschinenbau belastet Hoenle Gruppe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Hoenle AG: Prognoseanpassung: Schwäche im Maschinenbau belastet Hoenle Gruppe

Gilching (pta000/22.07.2026/10:45 UTC+2)

Die konjunkturelle Schwäche im Maschinen- und Anlagenbau belastet auch die Geschäftsentwicklung der Hoenle Gruppe. Der Vorstand passt daher die Prognose für das Gesamtjahr 2025/26 an.

Der Vorstand hatte für die Hoenle Gruppe für das Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 95 Mio. EUR bis 105 Mio. EUR und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 6 Mio. EUR bis 9 Mio. EUR erwartet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht der Vorstand davon aus, dass die Hoenle Gruppe im Geschäftsjahr 2025/26 einen Umsatz von 92 Mio. EUR bis 95 Mio. EUR (Vj. 93,7 Mio. EUR) und ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 5 Mio. EUR bis 6 Mio. EUR (Vj. 5,8 Mio. EUR) erzielen wird.

Hintergrund der Prognoseanpassung ist die weiterhin anhaltende Investitionszurückhaltung im Maschinenbau, insbesondere in der Druckindustrie. Zusätzlich wird das Marktumfeld durch strukturelle Veränderungen und Konsolidierungen innerhalb der Branche belastet, was die Geschäftsentwicklung der Business Unit Härtung maßgeblich beeinflusst. Die Umsätze und Ergebnisse in den Business Units Klebstoffsysteme und Entkeimung liegen hingegen klar über denen des Vorjahres und im Rahmen der Erwartungen.

Die Hoenle AG wird, wie geplant, am 18.08.2026 die Q3-Mitteilung für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlichen.

Über Hoenle

Die Hoenle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hoenle Gruppe entwickelt mit knapp 600 Beschäftigten innovative Lösungen mit dem Schwerpunkt UV-Technologie für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Geschäftsbereich beinhaltet die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hoenle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

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Aussender:      Hoenle AG 
           Nicolaus-Otto-Str. 2 
           82205 Gilching 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Peter Weinert 
Tel.:         +49 8105 2083 173 
E-Mail:        peter.weinert@hoenle.com 
Website:       www.hoenle.com 
ISIN(s):       DE0005157101 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784709900089 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)

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