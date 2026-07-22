Mitteilung der Energiekontor AG: Energiekontor, EHA und dm setzen auf langfristige Grünstromlieferung aus Solarpark Kolitzheim-Herlheim Die Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, die EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG ("EHA"), spezialisierter Energiedienstleister für filialisierte Unternehmen sowie dm, ein führender Drogeriemarkt und Omnichannel-Anbieter für Drogerieprodukte in Deutschland und Europa, haben einen langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für den geplanten Solarpark Kolitzheim-Herlheim vereinbart. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Solarpark soll künftig erneuerbaren Strom für die Versorgung der dm-Märkte bereitstellen. Der langfristige Stromabnahmevertrag stellt zugleich einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung des Solarparks ohne Inanspruchnahme einer EEG-Förderung dar. Mit der Vereinbarung verbinden die drei Unternehmen ihre Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette der erneuerbaren Stromversorgung. Energiekontor verantwortet die Entwicklung und Realisierung des Solarparks, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH